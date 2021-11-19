Зуева рассказала про произвольный танец Такахаси и Мурамото

Российский тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, почему выбрала в качестве произвольной программы японских танцоров Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси «баядерку», и пояснила, в чем заключается ее сложность.

«У меня была музыка, была идея, но долгое время не было исполнителей. В лице Такахаси и Мурамото я их нашла. Исполнять на льду балетное произведение гораздо сложнее. Если ты не в состоянии разложить постановку по фразам, как это делается в балете, может получиться разве что пародия на балет.

Это реально тяжелая и очень кропотливая работа, поскольку каждый шаг, каждая связка, соединяющая элементы, да и вообще каждое движение должны лечь точно в тот или иной музыкальный акцент. В этом плане у нас в программе нет ни одного случайного движения», - приводит слова Зуевой RT.

Отметим, что Такахаси стал танцевать с Мурамото в 2019 году, до этого он был одиночником. В данном виде фигурного катания он становился чемпионом мира в 2010 году и выигрывал командной мировое первенство (2012), также стоит отметить, что он выигрывал бронзу Олимпиады в Ванкувере.