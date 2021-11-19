Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Франции, первые три места занимают россиянки

Российская фигуристка Анна Щербакова захватила лидерство в Гран-при Франции после короткой программы.
Судьи оценили ее прокат в 77,94 балла.
Ближайшим преследователем действующей чемпионки мира является ее соотечественница Алена Косторная, выступившая на 76,44 балла.
Третье место осталось за третей россиянкой Ксенией Синицыной, катавшаяся еще в первой разминке с результатом 69,89 балла.
Ближайшим преследователем российских фигуристок является кореянка Ен Чон Пак (67,00).
Произвольная программа начнется 20 ноября в 15:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»