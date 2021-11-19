Вайцеховская считает, что без тройного акселя Косторная не попадет на Олимпиаду

Журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение российской фигуристки Алены Косторной исключить на Гран-при Франции из своей короткой программы тройной аксель.

«Косторная, как мне кажется, при всех своих очевидных плюсах, но без тройного акселя в короткой программе будет иметь достаточно слабые шансы на то, чтобы попасть в олимпийскую сборную. И когда его накатывать, как не сейчас?» - сказала Вайцеховская.

Напомним, что Косторная после короткой программы занимает на турнире в Гренобле второе место, уступая только своей соотечественнице Анне Щербаковой, третьей идет другая россиянка Ксения Синицына.