«Наши девочки лучше всех». Тарасова осталась довольной выступлением российских фигуристок в Гренобле

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о коротких прокатах российских фигуристок на Гран-при Франции.

Напомним, что лидерские позиции захватила Анна Щербакова, а второе и третье место занимают ее соотечественницы Алена Косторная и Ксения Синицына.

«Я согласна с судьями! Наши девочки лучше всех! Новая короткая программа Ани? На мой взгляд, она лучше всех, но и мне очень понравилась Косторная тоже. Однако, Аня больше, ей очень идет это программа и она очень передает состояние музыки. Синицына удивила своим исполнением», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Ближайшим преследователем российских фигуристок является кореянка Ен Чон Пак (67,00).

Произвольная программа начнется 20 ноября в 15:00 по московскому времени.