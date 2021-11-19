Степанова и Букин занимают третье место после короткого танца, лидируют французы Пападакис и Сизерон

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин после короткого танца занимает третье место на Гран-при Франции.
Судьи поставили россиянам 79,89 балла.
Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизеорн, получившие 89,08 балла. Третьими идут канадцы Пайпел Джиллс и Поль Пуарье (81,35).
Еще одна российская пара Аннабель Морозов и Андрей Багин после короткой программы занимает шестое место (68,45).
Произвольный танец пройдет завтра и начнется в 17:10 по московскому времени 79,89
источник: «Советский спорт»