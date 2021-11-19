Катарина Гербольдт: Полностью наш подиум, это в очередной раз ожидаемо

Российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила выступления своих коллег-соотечественниц на Гран-при Франции.

«У Щербаковой отличная новая программа, ей очень идет. Хороший и чистый прокат, отличный задел перед произвольной программой. Полностью наш подиум, это в очередной раз ожидаемо, наши девочки традиционно сильные, поэтому все ждали полностью русский пьедестал. Больше всего мне понравилась программа Алены Косторной, более ярко она ее прокатала, с отличным настроением. Мне кажется, в этом сезоне это ее лучшее исполнение короткой программы, все чисто и красиво», - приводит слова Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лидерские позиции на турнире в Гренобле захватила Анна Щербакова, а второе и третье место занимают ее соотечественницы Косторная и Ксения Синицына. Ближайшим преследователем российских фигуристок является кореянка Ен Чон Пак

Произвольная программа начнется 20 ноября в 15:00 по московскому времени.