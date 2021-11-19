Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Франции, Алиев - пятый

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл, короткую программу Гран-при Франции с результатом 100,64 балла.
Он имеет большой отрыв перед своими ближайшими конкурентами Денисом Васильевым из Латвии (89,76) и американцем Джейсоном Брауном (89,39).
Российские фигуристы Дмитрий Алиев (85,05), Артур Даниелян (76,81) и Андрей Мозалев (68,77) завершили короткую программу на пятом, восьмом и девятом местах соответственно.
Произвольные прокаты пройдут завтра и начнутся в 19:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»