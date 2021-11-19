Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Франции, Алиев - пятый

Врагами в ЦСКА были все — от Бабаева до Березуцких. О чем рассказал Олич и почему ему совсем не верится

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич пояснил причины расставания с армейским клубом, в котором проработал менее трех месяцев весной 2021-го.