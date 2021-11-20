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Горшков - о прыжке Петросян: Почему именно ей удалось? Значит, она смогла

Историческое событие произошло в Перми.
20 ноября 2021 07:39

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о фигуристке Аделии Петросян.

«Аделия молодец. В последнее время мы не успеваем удивляться и радоваться успехам наших фигуристок. Почему именно ей удалось? Значит, она смогла», - приводит слова Горшкова РИА Новости.

Петросян стала первой, кто исполнила четверной риттбергер. Элемент был сделан с недокрутом в четверть оборота в каскаде с двойным тулупом на этапе Кубка России в Перьми.

Отметим, что данный рекорд не будет зачтен из-за отсутствия «плюсов» и выступления на национальных соревнованиях.

Напомним, что Петросян в итоговом протоколе заняла второе место, выиграла Софья Муравьева.

источник: «РИА Новости»
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