Горшков - о прыжке Петросян: Почему именно ей удалось? Значит, она смогла

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о фигуристке Аделии Петросян.

«Аделия молодец. В последнее время мы не успеваем удивляться и радоваться успехам наших фигуристок. Почему именно ей удалось? Значит, она смогла», - приводит слова Горшкова РИА Новости.

Петросян стала первой, кто исполнила четверной риттбергер. Элемент был сделан с недокрутом в четверть оборота в каскаде с двойным тулупом на этапе Кубка России в Перьми.

Отметим, что данный рекорд не будет зачтен из-за отсутствия «плюсов» и выступления на национальных соревнованиях.

Напомним, что Петросян в итоговом протоколе заняла второе место, выиграла Софья Муравьева.