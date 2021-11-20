Фигуристы из США были госпитализированы после сильного падения на турнире в Варшаве

Выступающие в парном катании американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши получили травмы в результате падения с поддержки на турнире серии «Челленджер» в Варшаве.

Фигуристы упали во время исполнения произвольной программы, оба сильно ударились об лед. Они не могли самостоятельно встать, им оказали помощь.

Они были госпитализированы. В соцсетях сообщили, что Лю потеряла сознание, у нее подозрение на сотрясение мозга, а О'Ши наложили швы, так как он получил сильное рассечение головы при падении.

Напомним, победителями турнира спортивных пар в Варшаве стали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.