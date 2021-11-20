Щербакова выиграла Гран-при Франции по фигурному катанию, Косторная стала второй

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей Гран-при Франции.

Россиянка удачно исполнила в произвольной программе четверной флип, но упала с четверного лутца, что не помешало ей выиграть соревнования, получив в сумме коротким прокатом 229,69 балла.

Ее соотечественница Алена Косторная с падением на тройном акселе стала второй, судьи ей поставили 221,85 балла

Третье место заняла японка Вакаба Хигути с результатом 204,91 балла

Еще одна россиянка Ксения Синицына после произвольной программы опустилась на четвертое место, набрав в сумме двух программ 198,76 балла.