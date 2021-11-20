Степанова и Букин выиграли бронзу на Гран-при Франции, Пападакис и Сизерон стали победителями

Российский танцевальный дуэт фигуристов Александра Степанова и Иван Букин стали третьими на этапе Гран-при во Франции.

В сумме за короткий и произвольный танцы они получили 200,29 балла.

Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (221,25), второе место осталось за канадцами Пайпер Джиллс и Поль Пуарье (203,16)

Еще одна российская пара Аннабель Морозов и Андрей Багин (172,32) закончили соревнования на шестой позиции в турнирной таблице.

Напомним, что на Гран-при Италии Степанова и Букин были третьими. Морозов и Багин на «Скейт Америка» заняли пятое место