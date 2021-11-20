Кагияма выиграл Гран-при Франции у мужчин, россияне остались без пьедестала

Японец Юма Кагияма стал победителем на проходящем в Гренобле Гран-при Франции в мужском одиночном катании.

Фигурист набрал 286,41 балла по сумме двух программ. Второе место занял его соотечественник Сун Сато с результатом 264,99 балла. Замкнул тройку призеров американец Джейсон Браун (264,20).

Лучший из россиян - Дмитрий Алиев стал пятым (254,48). Еще один представитель нашей страны - Андрей Мозалев расположился на седьмой строчке (248,54).

Напомним, ранее в соревнованиях девушек победу одержала Анна Щербакова, второе место заняла Алена Косторная. В танцах на льду бронзовую награду завоевали Александра Степанова и Иван Букин.