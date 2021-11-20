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Бойкова и Козловский одержали победу на Гран-при Франции

Отечественные пары заняли первые две ступеньки пьедестала
20 ноября 2021 22:55
автор: Александр Шульгин

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревновании спортивных пар в рамках Гран-при Франции в Гренобле.

Результат россиян по итогам двух программ составил 216,96 баллов. Второе место заняли еще одни представители России - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев: их сумма - 205,15 балла. Замкнули тройку призеров американцы Алекса Нирим и Брендон Фрейзер (201,69).

Напомним, ранее в женском одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, второе место досталось Алене Косторной. Среди танцевальных дуэтов третью строчку заняли Александра Степанова и Иван Букин. Российские мужчины остались без наград: лучший из россиян Дмитрий Алиев оказался на пятом месте.

источник: «Советский спорт»
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