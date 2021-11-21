Американский журналист: Программа Щербаковой никак не связана с музыкой

Американский блогер Джонатан Байер прокомментировал выбор музыки в программах российской фигуристки Анны Щербаковой.

«Программа Щербаковой вообще никак не связана с ее музыкой. Мне намного больше нравится музыка в короткой программе, очень интересная музыка, но ее полностью игнорируют. Есть моменты, когда наступает тишина, нарастает напряжение, а Анна руками машет. Не знаю, может, Глейхенгаузу все равно или он не понимает, что делает музыка. Он упускает все отметки, вообще всегда. Нужно, чтобы с Даниилом поработал музыкант» — цитирует журналиста «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канале «TheSkatingLesson».

Напомним, что Щербакова заняла первое место на пятом этапе Гран-при во французском Гренобле. По итогам двух программ Анна набрала 229,69 балла.

Следующий этап Гран-при пройдет в Сочи 26 и 27 декабря.