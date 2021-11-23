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Александр Энберт: Успех Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии был ожидаем

В данный момент российская пара занимает третье место в мировом рейтинге по версии ISU.
23 ноября 2021 15:39
автор: Владислав Корегин

Обладатель серебряной медали Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт высказался по поводу победы российского дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при в Японии.

Напомним, что соревнования прошли с 12 по 14 октября в Токио. Пара заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ, набрав 227,28 балла.

– Мишина и Галлямов – чемпионы мира, которые продолжают набирать и показывать сложнейшие программы. Поэтому их успех ожидаем, и я с удовольствием поздравляю их и Тамару Николаевну Москвину. Мне довелось тренироваться в ее группе и кататься под ее руководством, это профессионал своего дела и суперспециалист. И я очень рад, что наши спортсмены побеждают. Наши все молодцы, – приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Добавим, что Мишина и Галлямова завоевали золотые медали мирового первенства в 2021 году в Стокгольме.

источник: «Газета.Ru»
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