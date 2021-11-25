Валиева два раза упала на тренировке произвольной программы перед Гран-при Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева дважды упала на тренировке произвольной программы, которая прошла сегодня в Сочи, где завтра состоится российский этап Гран-при.
Чемпионка мира среди юниоров ошиблась в исполнении четверного сальхова и тройного акселя.
Отметим, что Валиева чисто исполнила каскад из двух четверных тулупов.
В России пройдет заключительный перед финалом этап Гран-при. Добавим, что в Сочи выступят в том числе россиянки Майя Хромых и Елизавета Туктамышева.
источник: «Советский спорт»