Алена Леонова: Первое место на Гран-при России в Сочи застолбила Валиева

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова назвала фаворитов Гран-при России в Сочи в женском одиночном катании.

«У наших девочек хорошие шансы на первое место. Рассчитывать, что все наши три девочки забьют пьедестал, не стоит, конкуренция есть. Это было видно на этапе Италии.

Я могу сказать, что у всех абсолютно равные шансы на второе и третье место. Единственное, что первое место за собой застолбила Камила Валиева с ее прекрасным катанием и очень сложным номером», - приводят слова Леоновой «Известия».

Напомним, в соревнованиях примут участие три россиянки: помимо Валиевой на лед выйдут Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.