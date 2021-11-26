Синицина и Кацалапов одержали победу в ритм-танце на Гран-при России

Сегодня, 26 ноября, в рамках шестого этапа серии Гран-при в Сочи состоялись соревнования танцевальных пар в ритм-танце.

Отметим, что победу одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие за свой прокат 86,61 балла. Вторыми стали представители Италии, а именно Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (79,56). Тройку лучших замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (76,39)

Добавим, что в десятку лучших попали еще две пары из России – Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, ставшие шестыми (71,95), а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, показавшие восьмой результат (71,05).

Дуэты покажут свои произвольные программы завтра, 27 ноября.