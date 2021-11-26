Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России, Мишина и Галлямов идут вторыми

Дорога жизни для России! Итоги жеребьевки стыков ЧМ-2022, в которых мы разошлись с Италией и Португалией

Сборная России получила в соперники в полуфинале стыковых матчей европейского отбора к чемпионату мира поляков. Если команда Валерия Карпина пройдет их, то разыграет путевку в Катар с победителем пары Швеция - Чехия.