Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России, Мишина и Галлямов идут вторыми

Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место по итогам короткой программы в рамках шестого этапа серии Гран-при в Сочи.
Отметим, что спортсмены получили за свой прокат 73,91 балла. Их соотечественники, а именно Анастасия Мишина и Александр Галлямов, показали второй результат, проиграв лидерам 0,27 балла. Тройку лучших замкнул еще один дуэт из России – Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).
Спортивные пары покажут свои произвольные программы завтра, 27 ноября.
источник: «Советский спорт»