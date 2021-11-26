Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при России, установив мировой рекорд

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей короткой программы в рамках шестого этапа серии Гран-при в Сочи.

Отметим, что 15-летняя спортсменка за свой прокат получила от судей 87,42 балла – это новый мировой рекорд в короткой программе. Ранее достижение принадлежало другой представительнице России, а именно Алене Косторной, набравшей 85,45 балла в финале Гран-при 2019 года.

Добавим, что вторую строчку заняла Елизавета Туктамышева (80,10), а тройку лучших замкнула Мэрайя Белл из США (69,37). Еще одна россиянка Майя Хромых показала пятый результат (64,72).

Напомним, женщины представят свои произвольные программы завтра, 27 ноября.