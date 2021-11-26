Камила Валиева – о своей короткой программе на Гран-при России: Сегодня я почти сделала максимум

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление в короткой программе в рамках шестого этапа серии Гран-при в Сочи.

Отметим, что 15-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 87,42 балла. Тем самым, она превзошла достижение своей соотечественницы Алене Косторной, набравшей 85,45 балла в финале Гран-при 2019 года.

– Сегодня я почти сделала максимум. Не очень хорошо получился каскад. Но, надеюсь, я хорошо передала образ, который я задумывала. Выступать у себя дома мне нравится. Зритель тебя знает и поддерживает, тепло встречает. Наверное, это помогает нам катать. После Канады нарабатывала программы, работала над эмоциями и элементами, – сказал Валиева во время своего общения с журналистами.

Напомним, что в данный момент Валиева работает под руководством Этери Тутберидзе. В прошлом году он стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира среди юниоров.