Российский фигурист Михаил Коляда вышел в финал Гран-при по фигурному катанию.

Коляда не опустится ниже третьего места на этапе Гран-при в Сочи. На этапе серии в Италии Коляда занял второе место. Сумма мест в двух этапах позволила россиянину выйти в финал Гран-при.

Отметим, что Коляда является призером олимпийских Игр в Пхенчхане-2018 в командных соревнованиях, а также призером чемпионата мира в Милане 2018 года, где он завоевал бронзу в одиночном катании.

Финал серии Гран-при состоится в Осаке, Япония, с 9 по 12 декабря.