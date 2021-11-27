Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграл этап Гран-при России в Сочи.

Наши фигуристы набрали 211,72 балла и опередили занявших второе место итальянцев Шарлин Гиняр / Марко Фаббри более, чем на восемь баллов. Третьими стали представители Канады Лоурнес Фурнье и Николай Соренсен (191,40).

Еще одна российская пара - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин расположились на шестой позиции с результатом 180,93 балла.

Третьи россияне на соревнованиях в Сочи - Елизавета Худайбердиева и Егор базин - восьмые (177,51).