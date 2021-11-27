Мишина и Галлямов стали победителями этапа Гран-при в Сочи, россияне заняли весь пьедестал

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи в соревнованиях среди спортивных пар.

Результат фигуристов составил 226,98 баллов. На втором месте еще одна российская пара - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, с суммой баллов 212,59. Третьими стали еще одни представители России - Ясмина Кадырова и Иван Бельченко (193,58).

Напомним, в танцах на льду не было равных Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а в мужском одиночном катании второе место занял Михаил Коляда.

В эти минуты проходят соревнования среди женщин. После короткой программы лидирует Камила Валиева, на втором месте Елизавета Туктамышева.