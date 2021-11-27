Валиева выиграла Гран-при в Сочи, россиянки заняли весь пьедестал

Камила Валиева выиграла российский этап Гран-при в Сочи, российские фигуристки заняли весь пьедестал.

Валиева набрал 272,71 балла, опередив занявшее второе место Туктамышеву на 43 балла. Результат Елизаветы - 229,23 балла. Столько же набрала и бронзовый призер соревнований Майя Хромых.

Напомним, ранее в своих дисциплинах победы одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). У мужчин Михаил Коляда занял второе место.

Отметим, что в соревнованиях спортивных пар весь пьедестал почета также оказался за россиянами.