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«Не было вау-эффекта»: Туктамышева прокомментировала свое выступление в рамках Гран-при в Сочи

Спортсменка заняла второе место
27 ноября 2021 21:52
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Гран-при в Сочи Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе российского этапа соревнований.

«Довольна, потому что в первую очередь удалось выполнить свою цель - отобраться в финал Гран-при. Это престижный старт, я безумно рада. Получилось не так шикарно откатать программу, потому что ноги были подуставшие. Сегодня я боролась за элементы, это было видно. Не было вау-эффекта, но во второй части стало лучше. В целом, впечатления от проката положительные. Стараюсь от старта к старту набирать уверенность.

Мне кажется, удачно получилось усложнить программу, каскад тройной лутц плюс тройной тулуп я выполнила чисто. На выезде сразу пошла в шаги, но каскад выполнен, задача сделана. В принципе, я справилась, только аксель подвел немножко», - приводит слова Туктамышевой Sport24.ru.

Напомним, Туктамышева заняла второе место, проиграв победительнице - Камиле Валиевой 43 балла. на третьей строчке оказалась еще одна россиянка - Майя Хромых.

источник: Sport24.ru
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