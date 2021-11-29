Фигурист Энберт рассказал про то, как перенес завершение карьеры

Российский фигурист Александр Энберт рассказал про трудности в жизни после завершения спортивной карьеры.

«Когда заканчиваешь карьеру, наступает тяжелый период. Но мне было полегче в том плане, что я просто не получил разрешение от врачей. Грубо говоря, мне не пришлось самому принимать это решение. Было спокойнее из-за того, что я сделал всё возможное, но просто не мог больше кататься. И надо теперь отдохнуть. Мне хотелось просто отвлечься. В этом помог первый локдаун, который случился через пару месяцев после окончания карьеры. В это время я отдохнул действительно от всего. Перезагрузился и смог вернуться к фигурному катанию с воодушевлением», - приводит слова Энберта «Чемпионат».

Добавим, что Энберт выступал в парном фигурном катании, его партнершами были Ксения Озерова, Катарина Гербольт, Василиса Даванкова и Наталья Забияко.

С Озеровой от завоевал серебро Универсиады 2009 года. А с Забияко - бронзовые медали на чемпионате мира (2019), первенстве Европы (2018) и командным чемпионате мира (2019), также пара трижды становилась призером чемпионата России, а самой главной наградой в карьере Забияко и Энберта является серебро Олимпиады в Пхенчхане, завоеванное в командном соревновании.