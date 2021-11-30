ФФКР ждет решения ISU и японских властей по формату проведения финала Гран-при

ФФКР ждет решения Международного союза конькобежцев (ISU) и властей Японии по поводу формата проведения финала Гран-при по фигурному катанию.

Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор федерации Александр Коган.

По информации источника, ISU в первую очередь будет ориентироваться на решение японских властей. Сегодня также стало известно о том, что соревнования планируется провести в Осаке с 9 по 12 декабря в формате «пузыря». Окончательное решение японцы должны принять в течение ближайших двух дней.

Напомним, в финал отобрались 11 российских фигуристов, что составляет почти половину от общего количества участников (24).