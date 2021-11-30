Анна Леванди: Валиева ухитряется выравнивать себя в воздухе, как кошка

Трехкратная чемпионка СССР по фигурному катанию Анна Леванди рассказала, в чем заключается преимущество Камилы Валиевой перед своими соперницами.

«Когда я смотрю на Валиеву, то прежде всего вижу, что эта девочка совершенно феноменально владеет своим телом. Она может скользить в арабеске или шпагате, и это совершенно не мешает ей свободно работать опорной ногой. Даже когда Камила не слишком ровно выполняет четверные прыжки, она ухитряется выравнивать себя в воздухе, как кошка. Это громадный природный двигательный талант плюс грандиозная работа. Мне, как профессионалу, это понятно», - приводит слова Леванди RT.

Напомним, что в своем первом сезоне на взрослом уровне Валиева вышла с двумя победами в финал Гран-при по фигурному катанию, установив мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух прокатов.

Финал Гран-при должен пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря.