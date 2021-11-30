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Анна Леванди: Трусова пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками

Советская фигуристка считает, что Александра уже оставила свой след в фигурном катании.
Анна Леванди: Трусова пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками
30 ноября 2021 14:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФФККР

Трехкратная чемпионка СССР по фигурному катанию Анна Леванди уверена, что Александра Трусова многое сделала для своего вида спорта.

«Мне очень приятно, что меня до сих пор помнят. Просто бальзам на душу. Значит, мне удалось оставить в фигурном катании свой след. Как сейчас его оставляет та же Саша Трусова, которая реально пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками. И совершенно неважно, как будет в дальнейшем развиваться ее карьера», - приводит слова Леванди RT.

Напомним, что Трусова в текущем сезоне с травмой ноги победила на «Скейт Америка», после чего была вынуждена сняться с дальнейшего участия в Гран-при по фигурному катанию.

источник: «RT на русском»
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