Анна Леванди: Трусова пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками

Трехкратная чемпионка СССР по фигурному катанию Анна Леванди уверена, что Александра Трусова многое сделала для своего вида спорта.

«Мне очень приятно, что меня до сих пор помнят. Просто бальзам на душу. Значит, мне удалось оставить в фигурном катании свой след. Как сейчас его оставляет та же Саша Трусова, которая реально пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками. И совершенно неважно, как будет в дальнейшем развиваться ее карьера», - приводит слова Леванди RT.

Напомним, что Трусова в текущем сезоне с травмой ноги победила на «Скейт Америка», после чего была вынуждена сняться с дальнейшего участия в Гран-при по фигурному катанию.