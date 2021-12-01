В фигурном катании может произойти судейская реформа

Королевский союз конькобежного спорта Нидерландов предложил рассмотреть на предстоящем конгрессе ISU внесение изменений в судейскую панель.

В настоящее время на соревнованиях работают девять судей, которые проставляют оценки как за техническую составляющую, так и за компоненты. По информации телеканала «Матч ТВ», суть реформ, предлагаемых Нидерландами, сводится к тому, чтобы разделить арбитров на тех, кто оценивает отдельно технику, и тех, кто выставит баллы за компоненты.

Таким образом, оценок фигуристам также может быть выставлено две вместо одной.

В поддержку данной инициативы выступают технический комитет ISU, а также федерации фигурного катания Италии и Канады.

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня 2022 в Пхукете (Тайланд).