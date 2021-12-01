Плющенко считает, что вопросом поднятия возрастного ценза должно заниматься руководство ФФККР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который является владельцем собственной школы, дал комментарий по поводу повышения возраста, при котором фигуристы будут допускаться к соревнованиям на взрослом уровне.

«Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснётся многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение — такая моя позиция», - приводит слова Плющенко RT.

Напомним, что вопрос поднятия возрастного ценза подняла Норвежская ассоциация конькобежцев. По ее предложению фигуристы будут выступать на взрослом уровне, начиная с 17 лет. Действующие правила допускают участие в 15-летнем возрасте.