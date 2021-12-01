Писеев - о предложении Норвегии повысить возрастной ценз: Они с трудом готовят фигуристов

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев не согласен с предложением Норвежской ассоциации конькобежцев о повышении возраста, при котором спортсмены будут допускаться к соревнованиям на взрослом уровне.

«Если бы выступила солидная федерация, к этому еще можно было бы прислушаться. А Норвегия, Нидерланды – это несерьезно. Эти страны с трудом готовят спортсменов, которые выступают на юниорских первенствах – и эти же спортсмены выступают и на взрослом уровне.

Самое главное: нет аргументов. В 15 лет Валиева такое представление устроила в Сочи – весь мир ахнул. О чем вообще мы говорим?» - приводит слова Писеева «Газета.Ru».

Добавим, что помимо возрастного ценза в фигурном катании может измениться и судейство. Технику и компоненты будут оценивать разные арбитры.