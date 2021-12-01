Авербуха не интересует изменения правил в фигурном катании

Российский хореограф Илья Авербух не следит за возможными изменениями в любительском фигурном катании.

«Вас так интересуют новые правила в фигурном катании? Вот меня не интересуют», - приводит слова Авербуха RT.

Напомним, что Норвежская ассоциация конькобежцев вынесла на обсуждение вопрос поднятия возрастного ценза. По ее предложению фигуристы будут выступать на взрослом уровне, начиная с 17 лет. Действующие правила допускают участие в 15-летнем возрасте.

Добавим, что также в фигурном катании может измениться и судейство. Технику и компоненты будут оценивать разные арбитры.