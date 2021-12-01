Николай Морозов: Степанова и Букин способны бороться за олимпийскую медаль

Николай Морозов рассказал, почему принял приглашение войти в тренерский штаб российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина.

«Я бы сказал, что ситуация сильно напоминает период моей работы, когда я тренировал Лену Ильиных — Никиту Кацалапова и готовил их к Олимпиаде в Сочи. Нам никак не удавалось тогда обыграть Катю Боброву и Диму Соловьева, и я понимал, что мы не сумеем это сделать до тех пор, пока не начнём кататься на две головы выше. В итоге это удалось, хотя перелом в этом плане произошел в самый последний момент — даже не в командном, а в личном турнире Игр, где Лена с Никитой выиграли бронзовые медали. Такая же задача сейчас стоит в отношении Степановой и Букина — считаю, что они реально способны бороться за олимпийскую медаль. Мне вообще нравятся сложные ситуации», - приводит слова Морозова RT.

На Олимпиаде в Сочи Ильяных и Кацалапов завоевали бронзовую медаль в личных соревнованиях и золото в команде.

Степанова и Букин не смогли выйти в текущем сезоне в финал Гран-при, заняв в общем зачете седьмое место. На этапах в Италии и Франции танцевальный дуэт занимал третьи места.

Добавим, что действующими чемпионами мира в танцах на льду является другая российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.