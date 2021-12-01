Медведева заявила о завершении карьеры из-за травм

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью You-Tube-каналу «Макарена» рассказала, что травмы мешают ей продолжить спортивную карьеру.

«У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, – это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», - приводит слова Медведевой «Профиль». При этом источник отмечает, что фигуристка не хочет давления со стороны фанатов и из-за этого не стала объявлять о завершении карьеры официально.

Напомним, что Медведева по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали, одну в личных соревнованиях, а вторую в команде.