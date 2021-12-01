Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла неизвестные факты о себе.

В своем инстаграме фигуристка предложила подписчикам самим выбирать правдивые варианты ответа. В результате мероприятия выяснилось, что Загитова семь раз пыталась бросить фигурное катание, ее любимый цвет - синий, а платья она предпочитает выше колена.

Напомним, помимо золотой и серебряной наград Олимпийских игр, Загитова также завоевывала золото чемпионата мира и Европы.

В настоящее время Алина ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».