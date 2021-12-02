Президент ФФКР оценил вариант с переносом финала Гран-при в Сочи

Президент ФФКР (Федерации фигурного катания России) Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что финад Гран-при в Японии будет отменен, а также отреагировал на предложение перенести соревнования в Сочи.

«Пока у нас никакой официальной информации об отмене нет. Нам сообщали, что информация появится сегодня утром, но пока ее не поступало. Будем ждать до последнего в вопросе со сдачей билетов. Вариант с переносом в Сочи не рассматриваем, ведь до Финала Гран-при осталось несколько дней», - приводит слова Горшкова «РИА Новости».

Напомним, ранее в японских СМИ появилась информация о том, что соревнования в Осаке, запланированные на 9-12 декабря, буду отменены в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что пока не получали никаких уведомлений от японских властей.

В финальных соревнованиях должны были принять участие 11 российских спортсменов из 24 участников.