Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию из-за появления нового штамма коронавируса.

«К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими трудностями, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решение, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут провести мероприятие», - написано в сообщении пресс-службы ISU.

Добавим, что Япония из-за «омикрона» закрыла свои границы для иностранцев.

Россию в финале Гран-при должны были представлять Михаил Коляда, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.