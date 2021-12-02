Тарасова - об отмене финала Гран-при: Все будут готовиться к более серьезным турнирам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене финала Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке.

«Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда.

Это очень серьезный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьезным турнирам через свои национальные соревнования», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Добавим, что Япония из-за нового штамма коронавируса «омикрон» закрыла свои границы для иностранцев.

Россию в финале Гран-при должны были представлять Михаил Коляда, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.