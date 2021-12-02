Плющенко надеется, что финал Гран-при перенесут в другую страну и предложил Россию

Российский тренер Евгений Плющенко заявил, что продолжает готовить своих подопечных к финалу к Гран-при, который был сегодня отменен из-за нового штамма коронавируса.

Соревнования должны были пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

«Сейчас в таких тяжелых рамках весь мир. Мы, спортсмены, как солдаты, — нам скажут работать, мы работаем. Меня так в свое время готовил Мишин, я так же готовлю и своих спортсменов. Нужно быть готовыми ко всему. Жду полного решения от федерации. Надеюсь, в итоге будет перенос финала «Гран-при». Может быть, в Россию перенесут, у нас все базы великолепные готовы — в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово», - приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Япония из-за нового штамма коронавируса «омикрон» закрыла свои границы для иностранцев.

Россию в финале Гран-при должны были представлять Михаил Коляда, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.