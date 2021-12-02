Елизавета Туктамышева - об отмене финала Гран-при: Обидно, но это возможность перевести дух

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала отмену финала Гран-при в Японии.

«Через пару дней мы должны были вылетать в Японию. Обидно, что отменен финал Гран-при. И потому что финал, и потому что люблю поездки в эту страну. Но буду это расценивать как возможность перевести дух», - написала спортсменка в своем инстаграме.

Напомним, сегодня ISU официально объявил об отмене соревнований. Причиной стало стремительное распространение в мире нового штамма коронавируса - омикрон.

В период с 9 по 12 декабря в японской Осаке должны были выступить 24 участника, из которых 11 - россияне.