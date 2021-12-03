Сергей Шубенков: Очень переживал за Лизу Туктамышеву

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился своими впечатлениями от посещения Гран-при по фигурному катанию.

«Кто больше всех понравился в Сочи? Камила Валиева, конечно, была вне конкуренции, но я сильно за Лизу Туктамышеву переживал. Я ее очень уважаю за то, что она в таком солидном для фигурного катания возрасте все еще в строю, прекрасно выглядит и демонстрирует отличные результаты. Но я не знаю, что можно противопоставить этим 15-летним талантищам. Тем более, в такой ситуации, когда одна уходит, а на ее место тут же приходит еще несколько», - приводит слова спортсмена RT.

Напомним, Туктамышева заняла второе место в Сочи и квалифицировалась в финал Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, однако был отменен из-за распространения нового штамма коронавируса - омикрон.

Валиева выиграла российский этап.