Рудковская - о Тутберидзе: Не хочу, чтобы сын закончил со спортом в 15 лет

Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выразила мнение, что Этери Тутберидзе не является величайшем тренером.

«Величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре. Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет», - приводит слова Яны «СЭ».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч не имеет потенциала в фигурном катании.