Губерниев в ироничной форме прокомментировал критику Рудковской в адрес Тутберидзе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев «посоветовал» всем прислушаться к словам Яны Рудковской, которая заявила, что Этери Тутберидзе не является великим тренером, потому что ее фигуристы не могут выступить на двух Олимпиадах.

«Поскольку Яна Рудковская очень известный специалист, заслуженный тренер СССР, долго тренировавший и с Мишиным, и с Москвиной, она знает, что говорит. Кстати говоря, именно после советов Яны Елена Анатольевна Чайковская начала действительно здорово работать с Пахомовой и Горшковым и они выиграли олимпийское золото.

Более того, именно Яна Рудковская открыла миру Белоусову и Протопопова и была против их отъезда, но они ее не послушались. Поэтому мы обязательно должны прислушаться к словам замечательной Яны — она разбирается», - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Самыми известными подопечными Тутберидзе являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которые в настоящее время взяли паузу в спортивной карьере.

В настоящий момент в группе Тутберидзе работают в том числе Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все эти спортсмены, кроме Трусовой должны были выступить в финале Гран-при по фигурному катанию, который отменили из-за нового штамма коронавируса.