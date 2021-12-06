«Есть олимпийская медаль, не важно, с каким количеством спортсменов». Журова - о словах Рудковской

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а также депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о словах Яны Рудковской, которая заявила, что Этери Тутберидзе не является великим тренером, потому что ее фигуристы не могут выступить на двух Олимпиадах.

«Пусть они сами между собой разбираются. Сегодня великий, завтра не великий. В спорте есть такая одна вещь... Почему спорт высших достижений никогда не станет национальной идеей? Потому что сегодня есть результат, завтра он пропал, и спорт тут же перестал быть национальной идеей. Сегодня есть гениальный тренер, завтра его нет, и что, вид спорта умер, что ли? Нет. Я бы не давала такие оценки, правда. У каждого есть свое мнение на этот счет. Есть олимпийская медаль, и не важно, с каким количеством спортсменов — один спортсмен завоевал на четырех Олимпиадах, или четыре на каждой. Тренер, который подготовил, он уже великий для меня», - приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Самыми известными подопечными Тутберидзе являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которые в настоящее время взяли паузу в спортивной карьере.

В настоящий момент в группе Тутберидзе работают в том числе Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все эти спортсмены, кроме Трусовой должны были выступить в финале Гран-при по фигурному катанию, который отменили из-за нового штамма коронавируса.