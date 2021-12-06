Тарасова не видит потенциала у Александра Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Александра Плющенко, чьими родителями являются двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и известный продюсер Яна Рудковская.

«Пока не очень вижу потенциал. Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», - сказала Тарасова в эфире телевизионной передачи «Секрет на миллион», которая выходит на НТВ.

В мае стало известно, что Александр Плющенко стал победителем юношеского турнира «Скоро лето», организованного Москомспортом.

Добавим, что Александру 8 лет, а в прошлом году у него появился родной брат, которого назвали Арсением.