«Мы никого не трогаем, но все время трогают нас! ». Рудковская – о своих словах в адрес Тарасовой

Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, объяснила свои высказывания, адресованные заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

Напомним, что ранее отечественный специалист заявила, что она не видит перспектив в спорте у сына Рудковской – восьмилетнего Александра.

– При всем уважении, но не в моих правилах молчать, когда мы никого не трогаем, но все время трогают нас! – написала Рудковская в сториз на своей странице в Instagram.

Добавим, что мае этого года Александр Плющенко стал победителем юношеского турнира «Скоро лето», организованного Москомспортом.