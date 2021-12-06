18-летняя итальянская фигуристка вместе с женихом погибла в автокатастрофе

18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе со своим женихом погибла в автомобильном дорожном происшествии, сообщает RT, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, машина со спортсменкой и ее молодым человеком Даниэле Воланти попала в аварию после того, как выехала на встречную полосу. Маттиуццо и Воланти погибли на месте, а водитель второго автомобиля-участника ДТП отделался травмами.

Маттиуццо известна тем, что в 2019 году участвовала в юниорском чемпионате мира по синхронному катанию, проходившим в Швейцарии.