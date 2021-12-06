Роднина согласна с Рудковской, что Тутберидзе нельзя назвать величайшим тренером

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина согласна с Яной Рудковской, что Этери Тутберидзе нельзя назвать величайшем тренером.

В отличии от Рудковской, у Родниной свои причины такого мнения.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Еще есть высказывания в стиле шедеврально... Смешно», - приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Рудковская же считает, что Тутберидзе не может быть величайшим тренером, потому что каждый из ее подопечных не участвовал в нескольких Олимпиадах.